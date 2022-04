Mol-kandidaten dachten urine te drinken, maar stinkt dat dan niet? Expert geeft uitleg over je plas én wat die zegt over jouw gezondheid

Net zoals oma: steeds meer vrouwen gebruiken de tempera­tuur­me­tho­de om niet (of juist wel) zwanger te geraken. Journalist Roxanne test het uit

Meer en meer vrouwen grijpen naar methodes van vroeger om een zwangerschap te voorkomen. Zo is er veel te doen om de app Natural Cycles, waarbij je elke dag je temperatuur moet meten. Volgens professor Gynaecologie Hendrik Cammu werkt het goed, maar is het ook even betrouwbaar als vrijen met een condoom of de pil nemen? Journalist Roxanne Wellens test de techniek uit. “‘Wat als?’-scenario’s spoken door mijn hoofd. Al zorgt het ook voor extra afwisseling en creativiteit in bed.”

