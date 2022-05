Mogelijke doorbraak in behandeling prostaatkanker: zullen de nieuwe inzichten levens redden?

Belgische bevolking laat zich onvoldoen­de screenen op kanker. “De kankerklok tikt genadeloos verder”

Uit een recente bevraging blijkt dat de Belgen zich onvoldoende geïnformeerd voelen over kankerpreventie en zich ook onvoldoende laten screenen. Terwijl de ziekte veel beter behandelbaar is bij een vroege diagnose. Professor Luc Colemont vindt dat daar dringend verandering in moet komen. “Preventie is geen toverwoord, maar het heeft wel een significante impact op de strijd tegen kanker.”

6 april