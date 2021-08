Moet je je benen scheren? En wat kan je doen tegen zadelpijn? Tom Boonen beantwoordt lezersvragen

Afgelopen week leerden we de mooiste Vlaamse fietsroutes kennen, in het wiel van Tom Boonen . Maar wat kan je best eten voordat op zo’n lange fietstocht vertrekt? Hoe voorkom je tintelende handen? En hoe blijf je gemotiveerd tijdens een eentonige route? Wij stelden jullie lezersvragen aan de wielerlegende.

Aan welke fiets heb je de beste herinnering?

“Dat is de fiets waarmee ik in 2005 in Madrid wereldkampioen werd. Het is een fiets die speciaal voor dat WK voor mij werd gemaakt, een Time VXRS. Achteraf heb ik er nooit meer mee gereden. De reden? Eigenlijk was het seizoen na mijn titel zo goed als afgelopen, ik hoefde die speciale fiets in geen grote koersen meer te gebruiken. Ik reed er alleen maar mee in die ene wedstrijd. De fiets hangt nu bij de andere fietsen waar ik nu wel nog op rijd. Neen, ik heb hem niet aan de muur gehangen, als een soort pronkstuk. Zo ben ik niet.”

Quote Tijdens mijn carrière waren tintelende handen één van de grootste kwalen waarmee ik te kampen had. Artsen stelden me zelfs een operatie voor, maar dat heb ik toch maar niet gedaan. Ik wilde het risico niet lopen om twee vingers te verliezen. Tom Boonen

Wat werkt het best tegen zadelpijn?

“Zadelpijn? Dat is een moeilijk geval. Er zijn renners die er weinig last van hebben, maar die zijn zeldzaam. Ik schat dat 90 procent van de profs ermee te maken krijgt. Op een fiets zijn er niet veel drukpunten: de voeten die vast zitten in de pedalen, de handen en het zitvlak zijn de enige punten waarmee je contact hebt met je fiets. Als je zadel dan niet goed staat, of je rijdt met het verkeerde, dan komt de druk op die enkele vierkante centimeter fout te liggen, en dan creëer je problemen. Steek daarom voldoende tijd en energie in de aankoop van het juiste zadel. Er zijn van tegenwoordig steeds betere zadels, die bijvoorbeeld achteraan wat breder zijn. Laat de houding die het beste bij jou past uitmeten. Er zijn intussen voldoende meetcentra in de fietsenhandels die je daarbij kunnen helpen. Laat uitmeten hoe de druk het best over het zadel verdeeld kan worden. Zo voorkom je problemen. Dat is stukken beter dan met zalfjes de zadelpijn proberen op te lappen.”

Hoe voorkom je tintelende handen tijdens het fietsen?

“Die tintelende handen waren tijdens mijn carrière één van de grootste kwalen waarmee ik te kampen had. En het werd almaar erger, tot de laatste dag had ik er last van. Zelfs nu heb ik er nog last van. Het wordt veroorzaakt door een kanaaltje, een zenuwbaan in je hand die tijdens het fietsen dicht gedrukt wordt, waardoor een vernauwing ontstaat. De pink en de wijsvinger beginnen dan snel te tintelen. Er ontstaat een slapend gevoel dat steeds verergert. Hoe vaker je fietst, hoe meer last je daarvan krijgt. Met je handen schudden, helpt maar weinig. Het is een moeilijk probleem, zeker voor wie in competitie rijdt. Ik heb van alles geprobeerd, maar het is me nooit gelukt er vanaf te komen. Artsen stelden me zelfs een operatie voor, maar dat heb ik toch maar niet gedaan. Ik wilde het risico niet lopen om twee vingers te verliezen. Wie recreatief fietst, kan de tintelingen proberen te verminderen door rechter op de fiets te gaan zitten. Op die manier komt er minder druk op je handen terecht. Het is immers zaak om de kilo’s van het bovenlichaam zo goed mogelijk te verdelen – die kilo’s komen altijd op de handvatten en op het zadel terecht.”

Quote Ik heb een aantal jaren voor elke klassieker hetzelfde onderlijf­je aangedaan. Na het WK in Valkenburg ben ik dat kwijtge­speeld. Het is misschien onnozel, maar ik ben daar toen toch even slecht van geweest. Tom Boonen

Zijn recovery shakes een meerwaarde na een training en werken die wel echt?

“Dergelijke shakes zijn een meerwaarde als je heel snel moet recupereren, als je zelf geen tijd hebt om eten klaar te maken of in wedstrijdverband. Het is een makkelijke manier om snel de nodige eiwitten en koolhydraten binnen te krijgen. Ik dronk het tijdens de competitie of na een zware training. Voor een wielertoerist hebben de recovery shakes geen meerwaarde, vind ik. Ik geef de voorkeur aan lekkere sportvoeding, zoals een burrito met rijst, maïs en kip of omelet. Tijdens de competitie lag dat anders: wanneer je snel moet recupereren, is elke seconde dat je je maag kan sparen mooi meegenomen.”

Had je de ochtend voor een belangrijke wedstrijd een vast ritueel?

“Eigenlijk niet. Ik probeerde zo weinig mogelijk rituelen of vormen van bijgeloof in mijn dagelijkse routine te laten binnensijpelen. Anders werd je daar toch maar afhankelijk van. Als er dan eens iets zou tegenvallen, zou ik al veel te snel aan die rituelen gaan denken. Dat zou te veel invloed op mijn psyche gehad hebben. Wél heb ik een aantal jaren voor elke klassieker hetzelfde onderlijfje aangedaan. Het was een prototype, zonder merk. Ik kon dat blijven dragen ook als we bij de ploeg van kledingsponsor wisselden. Het was het perfecte onderlijfje voor het Vlaamse voorjaar: warm genoeg als het koud was en toch ook niet te warm. Ik droeg dat gewoon graag. En als je dan merkt dat je er koersen mee begint te winnen, dan begint dat – zonder dat je het beseft – toch een rol te spelen. Na het WK in Valkenburg ben ik het kwijtgespeeld. Mijn kleren van de nationale ploeg werden toen gestolen of zijn ergens verkeerd gelegd, dat weet ik nu nog altijd niet. Maar mijn onderlijfje zat daar dus bij. Het is misschien onnozel, maar ik ben daar toen toch efkes slecht van geweest.”

Hoe ziet de dag van een fietstocht er optimaal uit wat voeding betreft? Hoeveel uur op voorhand heb ik de laatste maaltijd? Wat eet en drink ik het beste voor en tijdens de rit?

“De avond voor een lange tocht een je best goed. Dat wil zeggen: veel koolhydraten, rijst, pasta, aardappelbereidingen. Probeer dat een beetje gezond te houden, met niet te veel vette sauzen of niet te veel vlees. Vlees op zich is niet slecht, maar het verteert traag. Het pakt te veel van je spijsvertering weg om ook nog de koolhydraten te laten verteren. Na zo’n avondmaal heb je nog de nacht om alles op te slaan. In de ochtend vul je dan nog wat aan met wat brood, pasta of rijst, of wat havermout. Kies voor dingen die je graag lust, maar houd het wel kookhydraatgericht. Neem niet te veel eiwitten, want die hebben op dat moment vrijwel geen nut meer. Ik kies dan nog een kleine snack net voor het vertrek: een energie- of mueslireep, of een banaan, bijvoorbeeld. Tijdens het fietsen eet ik om het half uur iets kleins, van zo’n 200 calorieën. Onderweg blijf ik ook goed drinken om de spijsvertering op gang te houden.”

Quote Je beenharen scheren hoeft voor mij niet. Momenteel doe ik het ook niet meer. Tom Boonen

Kan je zelf een isotone sportdrank maken in plaats van poeder of voorgemaakte drank die je in de winkel kan kopen?

“Door wat te experimenteren, kan je dat zeker zelf klaarmaken. Belangrijk is dat zo’n drankje ervoor zorgt dat je de mineralen en zouten binnenkrijgt die je nodig hebt. Alles wat je verliest door te zweten, houdt een isotone drank op pijl.. Vroeger werd er rijst gekookt, men gebruikte dan het rijstwater en deed er wat honing, zout en citroensap bij. Dat werkte wel. Het citroensap lijkt me nu wat voorbijgestreefd, door de vele zuren.”

Moet je je beenharen scheren? En wat is het voordeel ervan?

“Dat is natuurlijk een heel persoonlijke keuze. Maar voor mij hoeft het niet, ik doe het momenteel zelf ook niet (meer). In de koers wordt dat wel gedaan. Het zou beter zijn bij een massage en bij een valpartij kunnen er geen haartjes in wonden terecht komen. Het zou er trouwens ook niet uitzien, zo’n peloton vol renners met een bos haar op de benen. Maar voor een wielertoerist vind ik dat van ondergeschikt belang.”

Wat kan ik het beste doen om rug- en nekpijn te voorkomen of te verminderen bij (langdurig) fietsen?

“De houding op de fiets blijft de basis om problemen te voorkomen. Laat dus een meting doen van zitvlak, handen en rug. Daarnaast zijn oefeningen belangrijk, fietsers besteden vaak te weinig aandacht aan andere trainingen dan het loutere fietsen. Doe daarom enkele keren per week fitnessoefeningen om schouder-, nek- en rugspieren te stimuleren.”

Hoe ga je bij lange fietstochten de eentonigheid tegen en hoe blijf je gemotiveerd?

“Gezelschap is het belangrijkste! Een groepje van vier vind ik ideaal. Je kunt dan eens afwisselend in elkaars wiel gaan zitten en met elkaar praten. Zoek zeker goede trainingspartners die op hetzelfde niveau kunnen meerijden. Dat verhoogt sowieso de motivatie. Ik luister trouwens nooit muziek tijdens het fietsen, dat vind ik te gevaarlijk.”

