Moet je huidige baas weten dat je solliciteert voor een nieuwe job?

JobsWie aan het solliciteren is voor een nieuwe job in een ander bedrijf houdt dat graag verborgen voor zijn huidige werkgever en collega’s. Is dat verstandig of valt open communicatie te overwegen? Jobat.be lijst enkele nuttige inzichten op.

Als je net ontslagen bent en een opzegtermijn aan het afwerken bent, kun je uiteraard open en eerlijk communiceren over nieuwe uitdagingen. Je kunt zelfs rekenen op sollicitatieverlof om nieuwe uitdagingen op te zoeken. Het wordt moeilijker – lees: het ligt gevoeliger – wanneer jij nieuwe horizonten wil verkennen, terwijl je werkgever je graag aan boord wil houden.

Hoelang wacht je met communiceren op je huidige job? Wanneer je net je kandidatuur hebt ingediend, wanneer de sollicitatieprocedure voor een nieuwe job in de laatste rechte lijn zit of tot je effectief een nieuw contract voorgeschoteld krijgt? Verschillende factoren spelen een rol in het juiste antwoord: jij, je baas en de aard van je werkplek. Je moet een weloverwogen keuze maken, want eenmaal je werkgever en collega’s weten dat je van job wil veranderen, kan dat – mocht de nieuwe uitdaging toch nog afspringen – een nieuwe balans met zich meebrengen. Hou rekening met de volgende pointers.

Persoonlijke ethiek

Sta stil bij jezelf. Hoe heb je de voorgaande zoektochten naar jobs aangepakt en hoe voelde dat aan vanuit een ethisch perspectief? Denk na over hoe je zelf reageerde op collega’s die hun kandidaturen stilhielden en op anderen die wel open over hun sollicitatie communiceerden met het team. Welk gevoel riepen die twee benaderingen bij je op?

Streef naar eerlijkheid

Als je neigt naar het delen van je nieuwe jobopportuniteit, stel jezelf dan de vraag: waarom zou ik die informatie delen? Voel je je gedreven door loyaliteit naar collega’s, de CEO of het bedrijf? Of hoop je dat het nieuws positieve invloed kan hebben op je nieuwe job? Je baas zou je bijvoorbeeld opslag of promotie kunnen aanbieden om toch te blijven. Behoed je wel voor een spelletje van bod en opbod, dat in sommige gevallen in verkeerde aarde kan vallen.

Schat de risico’s in

Ben je bang om je huidige functie te verlaten? Voel je je ellendig op je huidige job? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar het potentieel van een andere werkplek? Als je kenbaar maakt dat je elders wil gaan werken, kan dat je huidige job op de helling zetten. Stel jezelf dus ook de cruciale vraag: als je uiteindelijk niet wordt gekozen voor de potentiële job, en je bent daardoor je huidige werk ook kwijt, ben je dan bereid om ook als werkloze verder naar werk te zoeken?

Evalueer je werkklimaat

Los van je persoonlijke ethiek, is de keuze voor al dan niet open communicatie afhankelijk van het klimaat op je werkvloer. Elk bedrijf is anders en varieert zelfs van dag tot dag. Heeft iemand anders zijn job verloren na open communicatie over een sollicitatie? En als een werknemer vertrekt, heerst er dan een algemene sfeer van blijdschap voor die persoon of eerder afkeer wegens ‘ontrouw’?

Timing is alles

Heb je besloten eerlijk te zijn en dat al vroeg in de sollicitatieprocedure? Dan kan ook je potentiële werkgever dat als negatief ervaren. Hij zou kunnen redeneren dat je je kandidatuur louter gebruikt als een manier om een betere positie te verkrijgen in je huidige job. Timing is dus alles: ben je na wat eerste gesprekken en proeven een ernstige kandidaat voor een nieuwe job, dan kun je het nieuws stilaan onthullen. Zeker als er een kans bestaat dat het nieuws eerder bekend zou geraken, ook al wil je dat nog niet. In bepaalde gevallen kan het gewoon het verstandigst zijn om te wachten met communiceren tot je effectief je krabbel hebt gezet onder een contract bij een nieuwe werkgever. Gebruik dus vooral je gezond verstand.

