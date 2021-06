Moet je een erfenis aangeven in de personenbelasting? Fiscaal expert beantwoordt lezersvragen over je belastingaangifte

Hoe vul je je belasting­brief zo voordelig mogelijk in? Van thuiswerk­ver­goe­ding tot tweede verblijf. Onze expert over de meest gestelde vragen

1 juni Ook fiscaal is 2020 geen jaar als een ander. En dus is de hulp van fiscaal expert Michel Maus welkom bij het invullen van je belastingaangifte. Of bij het nakijken ervan. Want één ding is wél hetzelfde als vorig jaar: als je een vooraf ingevulde belastingaangifte krijgt, kijk je die maar beter heel goed na. Bovendien moesten veel mensen door corona thuiswerken. Kan je die kosten ook inbrengen? En wat met overuren of als je een tweede verblijf kocht vorig jaar?