Moet je blaren openprikken of niet? En hoe verzorg ze je het best?

Heb je blaren opgelopen tijdens de 10 Miles of een andere loop- of wandeltocht? Dat kan een pijnlijke zaak worden. Hoe je blaren kan vermijden en behandelen, vroegen we aan Annick Pauwels van de Belgische Vereniging voor gespecialiseerde Voetverzorgers.

Annick Pauwels is voorzitter van de Belgische Vereniging voor gespecialiseerde Voetverzorgers (BVV), een organisatie die niet alleen de belangen behartigt van die voetverzorgers, maar hen ook attent maakt op opleidingen.

Wat zijn blaren eigenlijk?

“Blaren ontstaan als door wrijving de opperhuid loskomt van de onderliggende laag en het lichaam daartussen vocht vrijgeeft. Zo ontstaat een drukopvangend kussentje dat het onderliggende weefsel beschermt tegen infectie. Blaren zijn dus eigenlijk een beschermingsmechanisme van ons lichaam.”

Doorprikken of niet, da’s de vraag…

“Zeker niet doorprikken als de blaar niet erg hinderlijk is: zo saboteer je immers dat natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam. Dan kunnen bacteriën vrij spel krijgen en loop je het risico dat er infecties ontstaan. Vroeger dacht men dat het voor de wondheling beter was om blaren te doorprikken en ze dan uit te drogen met mercurochrome, zodat er zo snel mogelijk een korst zou op komen. Inmiddels is echter het inzicht gegroeid dat een wond beter heelt in een vochtig wondmilieu.”

Niet doorprikken, dus. Maar wat raad je dan wel aan?

“Je kan er een hydrocolloïdaal verband op doen. Een blarenpleister is het makkelijkst. Niet alleen beschermt die de blaar extra, de gel in de pleister slorpt ook het overtollige vocht op.”

En wat als de blaar wél erg hinderlijk is of hij is door de wrijving al opengegaan?

“Als de blaar bloed bevat, wijst dat erop dat de bescherming niet volstaat en kan je ze beter wel doorprikken. Dat moet je heel voorzichtig doen: eerst de naald, blaar en omgeving goed ontsmetten. Dan twee gaatjes prikken en als het vocht uit de blaar is, er een vloeibare desinfecterende oplossing in laten lopen. Vraag in de apotheek naar een desinfecterende oplossing die niet prikt: niets op basis van alcohol dus. Daarna breng je er een hydrocolloïdale pleister op aan.”

Je mag een blarenpleister dus ook op een geopende blaar plakken?

“Een blarenpleister mag je inderdaad op een goed ontsmette open blaar aanbrengen. Door dat kussentje in de pleister is de wonde goed beschermd.”

Wanneer moet je je zorgen gaan maken over een blaar?

“Als een bloedblaar begint te ontsteken – roodheid, warmte, zwellingen en pijn wijzen daarop – kan het noodzakelijk zijn om doktershulp in te roepen.”

Hoe kan je blaren voorkomen?

“Blaren ontstaan door wrijving. Je kan je voeten preventief beschermen met een blarenstick of -gel op plekken waar je vaak blaren krijgt: die legt dan een beschermende film over de huid. Als dat niet volstaat, zijn er beschermstickers, gelpleisters en beschermende gelverbandjes voor hielen en tenen...”

“Wrijving kan ontstaan door schoenen die geen correcte pasvorm hebben en dus een beetje knellen of te ruim zijn. Als je snel blaren hebt, koop je wandel- of sportschoenen best in een speciaalzaak. Niet iedereen heeft gemiddelde voeten; daar kan men bepalen welk type voet je hebt en de meest geschikte schoenen helpen uitzoeken. Vooral voor duursporten is dat heel belangrijk: niet alleen om blaren te voorkomen trouwens. Als je toch last blijft hebben van blaren, kan je ook eens bij een podoloog langsgaan: mogelijk heb je een afwijkend gangpatroon.”

“Ook sokken, en dan vooral de naden eraan, kunnen blaren veroorzaken. Je zou de sokken binnenstebuiten kunnen aantrekken, zodat de naden niet rechtstreeks op je voeten wrijven, maar beter is het om geen sokken met dikke naden aan te trekken als je gaat wandelen of sporten. Vroeger was men van mening dat sokken van katoen moesten zijn, maar dat hoeft echt niet. Het klopt dat je je voeten best droog houdt om blaren te vermijden, maar tegenwoordig bestaan er ook sokken uit goed synthetisch materiaal dat evenveel zweet opslorpt als katoen. Als je last hebt van te veel zweetproductie, kan je een antitranspiratie-voetdeodorant gebruiken.”

