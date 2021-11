Moeite om in slaap te vallen? Deze snufjes helpen je

Hardware infoDat de nachten langer worden, betekent nog niet dat jij in een vingerknip de slaap zal kunnen vatten. Val je maar moeilijk in slaap of is ‘s ochtends uit bed komen een ware kwelling? Hardware.info ging op zoek naar enkele gadgets die de pijn verlichten.

Hoe goed je ‘s nachts kan slapen hangt van verschillende zaken af. Je zou eindeloos schaapjes kunnen tellen in de hoop dat dat werkt, maar gelukkig zijn er heel wat modernere snufjes die je kunnen helpen. Voor we daar verder op ingaan, delen we enkele tips voor een betere nachtrust die volledig gratis zijn.

Vermijd bijvoorbeeld alcohol voor je gaat slapen, eet niet te zwaar en zorg dat je doorheen de dag genoeg beweegt. Doe overdag niet te veel dutjes, staar ‘s avonds laat niet naar een scherm en maak je kamer voldoende duister of zelfs helemaal donker. Bieden al deze zaken geen soelaas? Dan kunnen deze gadgets je nachtrust misschien bevorderen.

Samsung Galaxy Watch 4

Meten is weten, en dat geldt ook voor je slaap. Heel wat smartwatches en activity trackers bieden inzicht in je slaappatroon. De Galaxy Watch 4, bijvoorbeeld. Die geeft je een slaapscore gebaseerd op hoe lang je slaapt, hoeveel je beweegt en je hartslag. Je krijgt inzicht in de verschillende fasen van je slaap en je kan onder andere snurkpatronen en het zuurstofgehalte van je bloed controleren. Op basis van die inzichten geeft Samsung ook zelf advies over hoe je een betere nachtrust kan bekomen.

Bose Sleepbuds II

Misschien heb je in je slaapkamer wel last van het geluid, óf het gebrek daaraan. In dat geval bieden speciale draadloze oortjes zoals de Bose Sleepbuds II een oplossing. Die blokkeren niet alleen omgevingsgeluid, maar kunnen ook rustgevende geluiden afspelen. In de bijbehorende app vind je een volledige bibliotheek aan geluiden. Het is wetenschappelijk onderzocht dat die helpen om je beter te laten slapen. De oortjes blijven zitten terwijl je beweegt en hebben een batterij die een volledige nacht meegaat.

Philips Wake-Up-Light

Naast geluid speelt ook licht een rol. Om in slaap te vallen, maar ook om mee op te staan. De Wake-up Lights van Philips zijn al jaren een klassieker om mensen op een geleidelijke manier wakker te maken. Met dit gadget sta je op met licht dat aanvoelt als een zonsopgang terwijl er natuurlijke geluiden weerklinken op de achtergrond. Opstaan is nooit fijn, maar dit komt wel in de buurt!

Withings Aura Smart Sleep System

Sommige toestellen slagen erin om alles te combineren. Het Smart Sleep System van het Franse Withings, bijvoorbeeld. Dat werkt via een slaapsensor die je onder je matras legt om je activiteit te registreren. Je hoeft dus geen band te dragen om inzicht te krijgen in je slaappatroon, de matras en de bijbehorende applicatie op je smartphone doen het werk. De app benut de gewonnen inzichten om het licht en geluid van de Withings-lamp af te stemmen op wanneer je gaat slapen en indommelt.

