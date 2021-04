Miss België Kedist Deltour laat in haar portemonnee kijken: "Al mijn spaargeld verloren dat ik aan ex-vriend had toevertrouwd"

Zelf je huis verkopen of via de makelaar of notaris: geldexpert Paul D’Hoore legt uit waar je rekening mee moet houden én wat het je kost

30 maart Je woning verkopen kan op verschillende manieren. Je kan het zelf doen, via een (online) makelaar of via de notaris. Maar die keuze bepaalt ook het kostenplaatje. Onze geldexpert Paul D’Hoore legt uit waar je allemaal rekening mee moet houden zodat je niet voor verrassingen komt te staan. “Een contract met een makelaar dat geldig is opgezegd of al is afgelopen, kan jou toch nog geld kosten.”