Miriam (32) werd doodziek door haar borstimplantaten: “In de linkerborst vloeiden de siliconen uit de prothese”

Zie je in het lichaam dat iemand door de jaren heen cocaïne gebruikt heeft? En kan je neusschot echt verdwijnen? 10 vragen over cocaïnege­bruik

Als in het rioolwater van een Vlaamse stad veel meer cocaïne wordt aangetroffen dan in de rest van Europa, dan weet je dat heel veel Vlamingen een lijntje voorgeschoteld krijgen. Een snuifje bij het uitgaan op oudejaarsnacht? Of een lijntje om de stress weg te pakken voor die drukke meeting? Kan het kwaad om het eens te proberen? Jazeker, zegt expert Simon Raymaekers resoluut. “Er is geen veilige manier om cocaïne te gebruiken.”

30 december