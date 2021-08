Minimumloon verschilt per sector: op dit salaris heb je minimaal recht

SalarisIedere werknemer heeft recht op een loon dat in verhouding staat met het aantal uren dat hij of zij presteerde. Doorheen de jaren zijn hier een hoop regels rond opgesteld, zo ook in ons land. Je werkgever mag je niet naar believen iets uitbetalen, hij moet in eerste instantie rekening houden met de geldende minimumlonen. Jobat.be geeft een overzicht.

Sector beslist

Het minimumloon is het bedrag dat je werkgever je minimaal moet uitbetalen voor je bewezen diensten. Uiteraard mag je baas je een loon uitkeren dat hoger ligt dan deze ondergrens, en vaak gebeurt het dan ook dat werkgever en werknemer onderling een hoger inkomen onderhandelen. Een salaris lager dan het minimumloon is echter niet toegelaten. Waar in Nederland, net als in vele andere landen, de wetgever eind jaren 60 het minimumloon invoerde, zijn het in België voornamelijk de werkgeversorganisaties zelf die samen met de vakbonden deze minima bepalen. Onze overheid legt dus geen minimumloon op, maar wat een werknemer minimaal moet verdienen is wel vastgelegd in cao’s. Dit maakt dat het minimumloon bij ons verschilt van sector tot sector.

Absolute minimum

Om het een beetje ingewikkelder te maken, hebben we in ons land naast het minimumloon ook het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, of kortweg gewaarborgd minimumloon (GGMMI). Dit minimum is wel van toepassing op alle sectoren. Het zit vervat in twee cao’s opgesteld door de Nationale Arbeidsraad en is momenteel als volgt vastgelegd:

- Vanaf 18 jaar: 1.625,72 euro (ongeveer 1.554 euro netto)

- Vanaf 19 jaar met 6 maanden dienst: 1.668,86 euro (zo’n 1.572 euro netto)

- Vanaf 20 jaar met 12 maanden anciënniteit: 1.688,03 euro (1.578 netto)

Deze bedragen gelden voor voltijdse werknemers en omvatten naast het maandloon ook extra’s zoals bonussen en de eindejaarspremie. Werk je minder, heb je recht op een minimumloon pro rato het aantal gepresteerde uren. Blijkt je inkomen op het einde van het jaar beneden het GGMMI uit te komen, heb je recht op een compensatie die het verschil tussen je inkomen en het GGMMI dekt.

Functie en anciënniteit

Je sector kan een ander minimumloon opleggen, maar dit mag in geen geval lager zijn dan het GGMMI. Naast de sector waar je tewerkgesteld bent, bepalen ook andere factoren de hoogte van je minimumloon. In de databank minimumlonen van de federale overheidsdienst Werk kan je alle precieze cijfers terugvinden. Minimumloonschalen zijn meestal opgesteld op basis van functie, anciënniteit in de onderneming en aantal jaar ervaring. Ze gelden voor werknemers vanaf 21 jaar. Ben je jonger of werk je met een studentencontract zijn er weer andere minima van kracht.

Verschillen

Naargelang de functie die je uitoefent ressorteer je in een bepaalde categorie of klasse. Zo ligt het minimumloon in PC 200, het aanvullend paritair comité voor bedienden (met zo’n 400.000 leden het grootste in ons land), voor een starter zonder ervaring in klasse A op 1.807,16 euro (1.615 euro netto) terwijl eenzelfde starter in klasse D minstens 2.059,29 euro (1.681 euro netto) moet krijgen. In de thuiszorg ontvang je, haard- en standplaatsvergoeding inbegrepen, minimaal 1.866,32 euro (zo’n 1.630 netto). Iemand in de textielnijverheid vanaf 21 jaar in categorie 1, zonder ervaring, mag dan weer op minstens 2011,79 euro (1.670 netto) per maand rekenen. In de schoonmaak geldt een minimum uurloon van 13,6605 euro (op een weekbasis van 37 uur). Maar werk je bijvoorbeeld in de speciale schoonmaak, bij een hogere graad van vervuiling of besmettingsgevaar, of industriële reiniging, zal je minimum uurloon weer iets hoger uitkomen.

Meer verdienen

Wil je je inkomen optrekken, zal je dit moeten overeenkomen met je werkgever. Heel wat bedrijven zullen je echter automatisch een hoger salaris aanbieden, aangezien ze moeten concurreren met andere bedrijven om gekwalificeerde werknemers aan te trekken. Ze zullen dan ook eerder een marktconform loon voorstellen, een competitief salaris aangepast aan de situatie op de arbeidsmarkt, dan het absolute minimum. Check dus zeker welk inkomen gebruikelijk is in je sector en beroepsdomein voor iemand met jouw profiel en verantwoordelijkheden, en neem niet zomaar genoegen met het minste.

