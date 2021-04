Minder vette chips of sensoren voor binnenschepen: zo maken ingenieurs de wereld beter

Strijd tegen leukemie met chipplaatjes

Elke vorm van leukemie is anders en elk lichaam is uniek. Dat maakt het moeilijk om het effect van bepaalde medicatie te voorspellen. En dat geldt ook voor de reactie van het lichaam op die medicatie. Bram Servais, student bio-ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven, bootste het menselijk lichaam na op een klein chipplaatje. Zo wil hij de meest efficiënte therapie bepalen voor kinderen die aan leukemie lijden. De bedoeling is dat de chip over enkele jaren in gebruik is.