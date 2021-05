Minder betalen voor je energie deze lente? Dat doe je zo

EnergieTijdens de lente kan je veel besparen op je energie. De dagen worden langer en warmer, waardoor je minder verlichting en verwarming in huis nodig hebt. Ook de hernieuwbare energiebronnen doen weer volop hun werk. Mijnenergie.be zet enkele praktische tips op een rij waarmee je je energiefactuur nog verder in de diepte kan jagen.

1. Haal de zon in huis

Een zonnige dag in aantocht? Open dan al ’s morgens alle gordijnen en lamellen zodat de zon extra licht en warmte in huis brengt. Je hebt dus niet langer behoefte aan extra verwarming en verlichting. Een stralend zonnetje draagt bovendien bij tot een positieve stemming in huis.

2. Laat wasgoed buiten drogen

De droogkast is één van de grootste energieverslinders in je woning. Probeer het gebruik ervan in de lente te vermijden. Voorspelt de weerman of weervrouw toch regen, dan kan je je wasbeurt mogelijk nog even uitstellen. Wie zijn was buiten hangt, krijgt er een lentefrisse geur meteen gratis bovenop!

3. Ontdooi de diepvriezer

Een dunne ijslaag van 3 millimeter volstaat om het elektriciteitsverbruik van je diepvriezer met 15% te doen stijgen. Hou dus tijdens de lenteschoonmaak even halt bij de diepvriezer.

Tip: Met deze algemene tips kan je je energieverbruik tijdens élk seizoen doen dalen.

4. Verlucht voldoende

Het ventileren van je woning draagt niet alleen bij tot een goede gezondheid, het voorkomt ook vervelende vochtproblemen. Aangezien droge lucht beter opwarmt dan vochtige lucht, bespaar je er ook nog eens energie mee.

5. Laat je verwarmingsketel nu onderhouden

Een slecht werkende verwarmingsketel zorgt voor een lager rendement. In de lente heeft je vakman doorgaans meer tijd voor onderhoudswerken, waardoor je cv-ketel het komende najaar in optimale conditie aanvat.

6. Zet je thermostaat enkele graden lager

De zon warmt onze woningen almaar beter op. Je verwarmingsketel hoeft niet langer de hele dag meer te werken, waardoor je je thermostaat op een energievriendelijker programma kunt instellen.

7. Energiezuinig renoveren

De lente is het seizoen bij uitstek om je woning te renoveren. Wie twijfelt om zonnepanelen te installeren, stelt nu nogmaals vast hoeveel uren je per dag van zonne-energie kunt genieten. Zelfs na de afschaffing van de terugdraaiende teller vormt het nog altijd een duurzame en rendabele investering. Daarnaast neem je ook best de factor isolatie mee in je verbouwingswerken.

8. Neem je energiefactuur onder de loep

Het vergelijken van je energiecontract met de actuele markttarieven is een klusje dat je eigenlijk best elk seizoen uitvoert. Door in te spelen op de verschuivingen op de energiemarkt kunnen veel consumenten een zaakje doen en al snel enkele honderden euro’s besparen!

