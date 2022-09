Mild ouderschap of toch beter een strenge opvoeding met straffen? “We zijn te hard doorgeslagen in de opvoeding van onze kinderen”

Met zijn boek ‘Mogen we nog wel straffen?’ stelt Philippe Noens, pedagoog en lector Gezinswetenschappen aan hogeschool Odisee, zichzelf en elke ouder de heikele vraag of de pedagogische tik – en bij uitbreiding straffen – al dan niet verantwoord is anno 2022. “In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, voeden jonge ouders hun kinderen best streng op. En 40 procent keurt een pedagogische tik niet per definitie af”, aldus Noens, die vindt dat grenzen stellen ook kan zonder geweld.