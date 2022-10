Mik (41) verhuisde naar de Dominicaanse Republiek om er een strandbar te runnen: “Hoewel ik meer uren klop, heb ik het gevoel steeds op vakantie te zijn”

Jean-Paul (59) bleef na een rondreis 20 jaar geleden plakken in Peru: “Ik woon op een van de mooiste plekken op aarde”

Velen mijmeren erover, weinigen durven het: hun hebben en houden achterlaten om een nieuw leven in het buitenland op te bouwen. Na een jaar backpacken in Centraal- en Zuid-Amerika belandde Jean-Paul Hemelaer (59) meer dan 20 jaar geleden in Peru. En daar is hij nooit meer weggegaan. “Ook al woon ik hier meer dan twintig jaar, een local voel ik me niet.”

21 augustus