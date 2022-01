“Mijn fobie lijkt erger te worden. Raak ik er ooit nog van af?” Expert beantwoordt lezersvragen over angst(stoornissen)

1 op de 10 denkt hulp nodig te hebben voor psychische problemen, maar zoekt die niet

Momenteel is de tiendaagse van Geestelijke Gezondheid bezig, een initiatief dat aandacht vraagt voor het mentale welzijn van de bevolking. En dat is nodig, want volgens een nieuw onderzoek van UAntwerpen ervaren heel wat mensen met psychische noden drempels in het zoeken of verkrijgen van hulp. “Een vierde vermeldde de kostprijs als drempel en een tiende maakte zich zorgen om het taboe dat vaak gepaard gaat met psychische problemen.”

7 oktober