Michiel viel 40 kilo af zonder naar de sportschool te gaan: “Ik deed 5 simpele aanpassingen in mijn leven”

Uroloog over hoe erectiepro­ble­men te vermijden: "Deze etenswaren zijn goed voor erecties”

We weten te weinig over de penis, vindt Amerikaans uroloog Aaron Spitz. Door regelmatig op tv te komen en ‘Het Penisboek’ uit te brengen, heeft hij er zijn missie van gemaakt om misverstanden over het lichaamsdeel de wereld uit te helpen. “Te veel jongens leren over de penis door pornografie. Dat is vergelijkbaar met leren autorijden door naar ‘The Fast and The Furious’ te kijken.”

29 mei