Met pensioen op je 45ste: hoe krijg je de nodige centen bij elkaar?

FIRE staat voor Financial Independence and Early Retirement. Het idee ontstond ruim dertig jaar geleden in de Verenigde Staten. De FIRE-gemeenschap pende haar voornemen tot het leiden van een comfortabel leven zonder inkomen neer in The Tightwad Gazette. Haar ideeën bleven circuleren en kregen door de opmars van het internet een tweede leven. Vandaag delen ook in België tal van FIRE-adepten hun ervaringen in blogs of podcasts.