Met je auto naar de keuring: tijd om ook je verzekering onder de loep te nemen

IndependerIs je auto vier jaar oud, dan moet je hem laten keuren. Maar niet alleen je auto moet in orde zijn, ook je verzekering verdient af en toe een check-up. Is het nog nodig om je auto full omnium te verzekeren? En wanneer kan je aan je verzekeraar vragen om de full omnium om te zetten naar een mini omnium? Independer.be zet de belangrijkste zaken op een rij.

Van zodra je auto vier jaar oud is, ontvang je een uitnodiging voor de technische controle. Is je voertuig helemaal in orde, dan krijg je een groen keuringsbewijs. Heeft je wagen bovendien minder dan 100.000 km op de teller, moet je hem pas twee jaar later opnieuw laten keuren.

Waardevermindering

De verjaardag van je auto is een moment om ook stil te staan bij de verzekering. Zo kan het nuttig zijn om na te gaan of je je wagen nog wel omnium moet verzekeren. Na vier jaar is de waarde van je auto immers behoorlijk gedaald ten opzichte van het moment van de aankoop. Elke verzekeraar gebruikt andere percentages om te bepalen welke schadevergoeding je zal ontvangen na totaal verlies of diefstal van je wagen. Sommige verzekeraars starten de afschrijving van de waarde van de auto pas na een aantal maanden, andere passen meteen een afschrijvingspercentage toe. Er kunnen zo grote verschillen zijn tussen de schadevergoedingen die verzekeraars uitkeren bij een totaal verlies.

Voorbeeld

Wim heeft een nieuwe VW Golf 1.5 eTSI Active Opf DSG gekocht met een vermogen van 96KW en een cataloguswaarde van 33.865 euro. Wim is 40 jaar oud, woont in Leuven, heeft 20 jaar rijervaring en heeft de laatste 5 jaar geen ongevallen gehad. Wim kan zijn auto full omnium bij Ethias verzekeren voor een jaarlijkse premie van 915,40 euro zonder franchise. De franchise, of vrijstelling is het bedrag dat je zelf moet betalen wanneer je schade aan je auto hebt. Ethias start de afschrijving van de auto vanaf de 13de maand met 1,5% per maand. Indien de auto van Wim na 4 jaar gestolen wordt, ontvangt hij nog 46% van de cataloguswaarde, of 15.577,9 euro.

Verzekert Wim zijn wagen bij Yuzzu, dan betaalt hij een jaarlijkse premie van 883,93 euro met een Engelse franchise van 2,5%. De Engelse franchise is een systeem van vrijstelling dat werkt als een grensbedrag. In dit geval bedraagt de franchise 2,5% van de cataloguswaarde, dus 846,63 euro. Is de schade aan de auto hoger dan dit bedrag, dan vergoedt Yuzzu het volledige schadebedrag. Is de schade lager dan 846,63 euro, dan moet Wim zelf de schade betalen. Yuzzu start na 12 maanden met de afschrijving van de auto aan 1% per maand. Bij een totaal verlies of diefstal na vier jaar, zal Wim nog 64% van de cataloguswaarde ontvangen, hetzij 21.673,6 euro.

Een full omnium kilometerverzekering bij Corona Direct kost Wim 792,49 euro per jaar met een Engelse vrijstelling van 500 euro. Corona Direct schrijft Wim’s wagen af met 1,25% per maand, vanaf de tweede maand en betaalt bij een totaal verlies na 4 jaar een schadevergoeding van 13.969,31 euro (41,25% van de catalogusprijs).

Verzekeraar Aedes baseert zich op de factuurprijs van de auto in plaats van op de cataloguswaarde voor de berekening van de schadevergoeding. Wim heeft de wagen gekocht met 5% korting. De factuurprijs is dus 32.171,75. Voor een full omnium bij Aedes betaalt Wim 835,03 euro per jaar met een vrijstelling van 450 euro. Bij een totaal verlies of diefstal vergoedt Aedes tijdens de eerste 36 maanden 100% van de factuurprijs, tot het vijfde jaar 90% van deze prijs. Bij een totaal verlies na vier jaar zal Wim dus een schadevergoeding van 28.953,9 euro ontvangen.

ETHIAS YUZZU CORONA DIRECT AEDES Cataloguswaarde 33.865 euro 33.865 euro 33.865 euro Factuurwaarde 32.171,75 euro Premie 915,40 euro 883,93euro 792,49 euro 835,03 euro Franchise geen 2,5% Engelse Franchise 500 euro Engelse Franchise 450 euro Afschrijving 1,5% vanaf 13de maand 1% vanaf 13de maand 1,25% na 1e maand factuurwaarde X 90% (36ste tot 60e maand) Schadevergoeding Totaal verlies na 4 jaar 15.570,90 euro 21.673,60 euro 13.969,31 euro 28.953,90 euro

Geen opzegtermijn

Als je beslist om je full omnium te wijzigen naar een mini omnium of een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, dan hoef je geen opzegtermijn van drie maanden te respecteren. Het volstaat om de verzekeraar te verwittigen vóór de jaarlijkse vervaldag van je verzekering. Zo kan hij je polis aanpassen.

Overstap

Naast het checken van de waarborgen, kan een overstap naar een andere verzekeraar je eveneens een hoop geld besparen. Autoverzekeraars voeren doorheen het jaar regelmatig promotiecampagnes om nieuwe klanten aan te trekken. Je lopende verzekeringscontract moet je ten laatste drie maanden voor de jaarvervaldag opzeggen. Ben je verhuisd, kocht je een andere auto of heb je net een ongeval gehad? Dan kan je je autoverzekering onmiddellijk opzeggen mits een opzegperiode van één maand



