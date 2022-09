Met een radiatorventilator verbruikt je verwarming 10 procent minder gas: zo werkt het

Opnieuw recordin­fla­tie van bijna 10%. Geldexpert Paul D'Hoore: “We zullen het in alles voelen”

De inflatie, die aangeeft hoe snel de prijzen stijgen, is in augustus opnieuw toegenomen. Dit keer tot 9,94%. Dat is het hoogste niveau sinds maart 1976. Vorige maand was de inflatie nog min of meer stabiel gebleven. Onder meer de prijs van voeding, elektriciteit, aardgas en kleding is sterk toegenomen. “De inflatie gaat jammer genoeg nog een tijd aanhouden”, zegt onze geldexpert Paul D’Hoore.

30 augustus