Met een gerust hart op reis: deze slimme sloten, videodeurbellen, lampen en sirenes houden inbrekers op afstand

Sparen Obligatie­fond­sen kennen snelste groei op fondsen­markt: waarom zijn ze zo populair?

2 juli De terugval van de Belgische fondsensector tijdens het eerste kwartaal van 2020, was tegen de jaarwisseling alweer volledig uitgevlakt. Opmerkelijk is dat obligatiefondsen de procentueel sterkste groei toonden. Maar wat is een obligatiefonds en welk rendement en risico gaan ermee gepaard? Spaargids.be zet de feiten op een rij.