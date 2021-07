Met een ‘beperkt’ budget investeren in kunst? Volgens experts zijn deze 11 kunstenaars ‘the next best thing’

Beleggen in me­me-aandelen wint aan populari­teit: wat is het? En hoe interes­sant is het om erin te investeren? Paul D’Hoore geeft advies

25 juni ’t Is op de beurs zoals in de mode: af en toe duikt er een nieuw begrip op. Momenteel zijn meme-aandelen the talk of the town, ofwel: aandelen met een ongelooflijk sterke aanhang op sociale media zoals GameStop. Hoe ga je daar als belegger mee om? Blijf je er beter van weg of zijn ze net een goudmijn? Onze beursexpert Paul D’Hoore helpt je op weg. “Er zijn al zeker twee beursgenoteerde fondsen die hun centen uitsluitend stoppen in aandelen die hip zijn op sociale media.”