Met deze trucjes schrik je nooit meer wakker door je wekker

Je ligt heerlijk te slapen onder warme lakens wanneer je plots wakker schiet door je wekker. Veel te luid en veel te vroeg. Het is dan verleidelijk om de snoozeknop in te drukken. Toch zijn er vandaag technische snufjes die je helpen om geleidelijk én in een keer beter wakker te worden.

Iedere smartphone heeft een ingebouwde alarmklok. Toch zal je vast wel eens door je wekker zijn geslapen of ben je deze vergeten te zetten. Met deze trucjes schrik je nooit meer wakker door een vergeten wekker.

Natuurlijk wakker worden

Niet ieder alarm maakt je wakker met toeters en bellen. Tegenwoordig zijn er ook Wake Up Lights-alarmen. Deze maken je over een periode van 30 minuten langzaam wakker door de slaapkamer steeds meer te verlichten. Zo word je op natuurlijke wijze rustiger wakker. Dat beïnvloedt ook de gemoedstoestand van je lichaam.

In de ochtend zijn je ogen gevoeliger voor licht en daar profiteren de lichtwekkers of ‘wake up lights ‘van. Het is net alsof je opstaat met de zonsopgang, waarbij je aanvullend nog een rustig geluid kunt instellen als extra geheugensteuntje.

Een goede lichtwekker is de Philips Hue Go Wake Up Light. Je kan zelf instellen wanneer de lamp aan-en uitgaat.

Je smartphone houdt je bedtijd bij

Wie Android heeft, hoeft nooit meer na te denken over zijn wekker. Een tijdje geleden kwam het besturingssysteem met een nieuwe functie in de klok-app: ‘bedtijd’. Via dit tabje kun je instellen dat je ‘s avonds een herinnering krijgt wanneer het bijna tijd is om te gaan slapen. Ook kun je de ‘bedtijdstand’ aanzetten. Die zorgt ervoor dat je na een bepaald uur geen meldingen meer krijgt. Anderzijds kun je instellen hoe je in de ochtend gewekt wil worden. Zo kan je kiezen om via het licht van je scherm eerst rustig te ontwaken. Pas daarna rinkelt je wekker.

Ook via Google Assistent kan je op verschillende manieren wakker worden. De digitale assistent kan je complete agenda voorlezen, net als het weerbericht of de berichten die je hebt ontvangen. Ook krijg je informatie over de verkeersdrukte richting kantoor. Heb je slimme verlichting in huis? Dan kan Google Asisstent die alvast voor je aanzetten.

De Klok-app op je iPhone

De klok-app van iOS heeft niet zoveel functies als die van Android. Ook op een iPhone kan je instellen om op verschillende dagen van de week op een bepaald tijdstip gewekt te worden. Via andere apps, zoals Google Home, kan je vervolgens zaken automatiseren. Via het routine-tabje in Google Home kan je de ‘goedemorgen-routine’ selecteren. Vervolgens kan je dezelfde routines instellen als via de bedtijd-functie op een Android-smartphone.

Je kan ook de de ‘opdrachten-app’ van Apple zelf gebruiken. Die heeft een automatisering-tabje. Na het uitzetten van de wekker kun je tal van opdrachten toevoegen. Afhankelijk van de apps die je geïnstalleerd hebt, kun je routines instellen die je helpen opstaan.

