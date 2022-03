Met deze abonnementen kan je het goedkoopst naar de Jupiler Pro League kijken

Wolkenkrab­ber beklimmen of dineren zoals Carrie Bradshaw? Dit zijn de nieuwste must-do's in New York

New Yorkse vrienden hadden me al gewaarschuwd: de stad is veranderd sinds en dankzij corona. De terrascultuur heeft zich uitgebreid, en ook in en rond de skyscrapers zijn er tal van nieuwigheden. Nu reizen naar de States eindelijk weer kan, brengen we een bezoek aan New York en geven onze ogen flink de kost aan alles wat er sinds maart 2020 bijgekomen is. Van een glazen lift op meer dan 300 meter hoogte tot een nieuw, kunstmatig aangelegd eilandenpark.

