Met de extensie Tor help je burgers uit Oekraïne en Rusland aan ongecensureerd nieuws: hoe werkt het en is het veilig?

Waarom voelt de schil van een appel soms zo vettig aan na een paar dagen in de fruitmand en wat kun je daaraan doen?

Waar de ene een mooie blinkende appel verkiest, is de andere eerder wantrouwig tegenover een fel blinkend exemplaar waarvan de schil vettig aanvoelt. Na een paar dagen in de fruitmand voelt die schil alleen nog vettiger aan. Zegt dat iets over hoe lekker of gezond de appel is? Bart Nicolai, professor binnen de faculteit bio-ingenieur aan de KU Leuven, legt uit hoe het laagje ontstaat en wat je er tegen kunt doen: “Het is een beschermingslaagje dat alle fruitsoorten hebben.”

3 maart