Met de (elektrische) fiets naar het werk? Dan heb je mogelijk recht op een fietsvergoeding

In de zomer gelden e-bikes als hét vervoermiddel bij uitstek, zeker wanneer je ook over een degelijke regenjas beschikt. Pendel je met je elektrische fiets naar het werk, maak je bovendien mogelijk ook aanspraak op een interessante fietsvergoeding. We zetten de feiten op een rij.

De fiets is populairder dan ooit en op het werk volgen we die trend. In 2019 waren er al 570.000 werknemers die een fietsvergoeding ontvingen, zo blijkt uit cijfers van de overheid. Dit is een stijging met 12% in vergelijking met het jaar voordien. En in 2020 mochten we daar, ondanks het vele thuiswerk als gevolg van de coronacrisis, nog eens 4% meer fietsvergoedingen bijtellen volgens SD Worx. Het sociaal secretariaat merkt de laatste jaren een constante stijging van het aantal fietsende werknemers.

Geen verplichting

Je werkgever is evenwel niet verplicht je een fietsvergoeding toe te kennen. “Het is eerder een gunst van bedrijven aan hun werknemers”, klinkt het bij Joni Junes van VAB. “Hoewel er meestal geen verplichting bestaat, is de fietsvergoeding in sommige sectoren wel opgenomen in de CAO. Sinds de zomer van 2020 is daar bijvoorbeeld PC200 bijgekomen, het paritair comité voor bedienden, wat een grote groep werknemers is.”

286 euro extra

De fietsvergoeding blijkt een belangrijke stimulator om voor het groene transportmiddel te kiezen. Het extraatje leverde werknemers in 2019 op jaarbasis gemiddeld 286,07 euro op bovenop hun gebruikelijke loon. Het aantal werknemers dat zich verplaatst met de fiets ligt in bedrijven die de vergoeding toekennen dan ook maar liefst 40% hoger dan in organisaties waar het extralegale voordeel niet in het pakket zit.

Belastingvrij

“FOD Financiën zegt dat sinds januari 2019 het maximaal vrijgestelde bedrag 0,24 euro per kilometer is”, legt Joni Junes uit. “Je kan als werkgever altijd beslissen een hogere fietsvergoeding te hanteren, maar dan is het restbedrag belastbaar als beroepsinkomsten. Indien je als werkgever wil optimaliseren, dan kies je dus best voor deze 0,24 euro per kilometer. Je betaalt hier dan geen inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen op. Het is uiteraard verplicht dat de vergoeding dient voor het effectief woon-werkverkeer met de fiets, corresponderend met het aantal afgelegde kilometers tussen de woonplaats en de werkplek. Sommige werkgevers stellen daarbovenop ook een fiets ter beschikking van hun personeel. Zo bestaat er bijvoorbeeld een formule van Leasingfiets waarbij het bedrijf gedurende een bepaalde periode een fiets voor je huurt, met de optie hem nadien te kopen.”

Elektrisch of op eigen kracht



De hoogte van en regels omtrent de fietsvergoeding blijven gelijk, of je nu met een elektrische fiets of speedpedelec naar het werk rijdt, of op eigen kracht trapt. Een e-bike is natuurlijk lekker comfortabel, en komt daarmee dichter in de buurt van een bedrijfswagen. Het is vooral aangewezen als je wat meer kilometers naar je werk moet overbruggen. Je kan zo de auto laten staan en je conditie op peil houden, zonder je iedere dag in het zweet te moeten trappen.

