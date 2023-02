Meeste skiongevallen gebeuren door vermoeide spieren: deze voorbereiding voor je vertrek helpt blessures op vakantie voorkomen

HLN ShopVertrek je binnenkort op skivakantie? Een weekje skiën of snowboarden vergt een goede fysieke voorbereiding. Daar wringt het schoentje vaak: te veel skiërs en snowboarders vertrekken ongetraind op verlof. Wil je blessures en spierklachten vermijden? Met deze tips van HLN Shop stoom je je lichaam klaar voor je skitrip. En ook aan de kleinsten, die voor de eerste keer op wintersport vertrekken, hebben we gedacht.

Train je conditie

Zelfs voor wie zwierig de berg afglijdt, vraagt een weekje sneeuwpret behoorlijk wat van het lichaam. De meeste skiërs zijn het niet gewend om elke dag urenlang fysiek actief te zijn, en dat zeven dagen op rij. Om te vermijden dat je al naar adem hapt op het moment dat je bovenaan de piste in je ski’s klikt, werk je enkele weken voor je vakantie het best aan je conditie.

Een goed uithoudingsvermogen verkleint de kans op blessureleed. De meeste skiongevallen gebeuren niet voor niets ’s namiddags, wanneer de vermoeidheid toeslaat en je minder alert bent.

Joggen, fietsen, zwemmen en inlineskaten zijn ideale sporten om je uithoudingsvermogen op te krikken. Enkele tips:

• Eén tot twee keer trainen per week verbetert je conditie aanzienlijk.

• Een effectieve conditietraining duurt meer dan 60 minuten.

• Houd rekening met je hartslag. Die bedraagt idealiter 60 tot 70% van de maximale hartslag (ongeveer 110-130 slagen per minuut).

• Eindig je training met een cooling down: wandel, fiets, zwem… rustig uit om de afvalstoffen uit je spieren af te voeren.

Oefen je ski- of snowboardskills

Geen betere manier om jezelf voor te bereiden op je skitrip dan al een keer op de latten te staan. Daarvoor hoef je heus geen shortski te boeken. Ook dichtbij huis kan je je techniek opfrissen. In deze indoor pistes ben je het hele jaar door zeker van de perfecte sneeuw.

Ice Mountain in Komen

• Aanbod: de grootste piste is 210 meter lang, 30 meter breed en heeft een hoogteverschil van 40 meter. De kleine piste van 85 meter en 30 meter breedte is prima voor beginnende wintersporters.

• Prijs: 1 uur vrij skiën of snowboarden: tot en met 12 jaar: € 20,50; vanaf 13 jaar: € 22,50.

• Klik hier voor sfeerbeelden en de mogelijkheid om tickets te bestellen.

Aspen in Wilrijk

• Aanbod: de piste is 240 meter lang, 50 meter breed en met een vrije hoogte van 14 meter.

• Prijs: 1 uur vrij skiën of snowboarden: tot en met 12 jaar: € 25; vanaf 13 jaar: € 22,50.

• Bezoek de website van de organisatie via deze link.

Snow Valley in Peer

• Aanbod: met een grote piste van 350 meter lang, 30 meter breed en 64 meter hoogteverschil is dit de grootste indoorskipiste in België.

• Prijs: 1 uur vrij skiën of snowboarden: tot en met 12 jaar: € 20,50; vanaf 13 jaar: € 22,50.

• Meer info? Reserveren? Daarvoor kan je hier terecht.

Versterk je bovenbenen

Tijdens het skiën en snowboarden spreek je spieren aan die je in het dagelijks leven weinig of totaal anders gebruikt. Om je evenwicht te bewaren, moet je tijdens het skiën en snowboarden voortdurend door je knieën buigen. Dat betekent een serieuze belasting van je bovenbeenspieren.

Wapen jezelf tegen overbelasting en blessures door deze spiergroep voor je skitrip te versterken. Hoe je dat doet? Enkele eenvoudige pre-ski oefeningen op een rij:

Squats

• Plaats je benen op schouderbreedte en laat je tenen licht naar buiten wijzen.

• Buig door je knieën tot je bovenbenen parallel zijn met de vloer. Let erop dat je een rechte houding hebt.

• Ga terug naar de uitgangshouding.

• Herhaal 15 keer, in twee sets.

• Let erop dat je knieën tijdens het squatten niet voorbij je tenen komen.

Traplopen

Regelmatig de trap nemen is beter dan één keer per dag een lange trap oprennen. Ook goed: langzaam de trap oplopen, met 2 treden tegelijk.

De onzichtbare stoel

Steun met je rug tegen de muur en ga ‘zitten’, zodat je benen een hoek van 90° vormen. Houd deze positie zo lang mogelijk aan.

Bereid je kind voor

Je kind zelf leren skiën is geen evidentie, tenzij je zelf skileraar bent. Het lesgeven laat je maar beter over aan professionals. Kijkt je kind er tegenop om skiles te krijgen van een anderstalige leraar? Werk dan in eigen land al wat aan zijn zelfvertrouwen door enkele skilessen te boeken in een indoorpiste. Goed begonnen is half gewonnen!

