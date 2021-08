Meer vacatures en minder concurrenten: daarom is het slim om nu al te solliciteren

GroeienVeel mensen slaan tijdens hun zomerverlof aan het dromen over hun toekomstplannen en ambities. Prominent aanwezig in een pak van die droomballonnetjes: de carrièreswitch. Uit een gesprek van Jobat.be met Jill Slaets van hr-bedrijf Agilitas Group blijkt dat de zomer echter geen populaire periode is om te solliciteren. “Toch is het interessant om dan net wel te solliciteren”, zegt Slaets. En daar heeft ze twee belangrijke redenen voor.

“Ten eerste zien we doorheen de jaren eerder een stijging dan een daling van het aantal vacatures in augustus”, legt Slaets uit. “Dat heeft zowel te maken met de economische toestand als met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt van de jongste jaren. Er is dus een groter aanbod aan vacatures om uit te kiezen, waardoor je meer kans hebt dat je ideale job ertussen zal zitten.”

17,4% minder sollicitanten

“Ten tweede zien we dat het aantal sollicitanten bij Agilitas in augustus lager ligt dan in juni of september”, vervolgt Slaets. “Uit onze data blijkt dat het aantal sollicitaties in de zomervakantie vrij bot afneemt. Zo zien we in augustus liefst 17,4% minder sollicitanten dan in september. Veel mensen zijn op vakantie en denken wel vaak na over een mogelijke carrièreswitch, maar ze zijn minder bezig met actief werk te zoeken. Velen wachten tot september. Er is dus minder concurrentie op de arbeidsmarkt als je niet wacht tot na de vakantie, wat statistisch gezien de kans vergroot dat je de begeerde job binnenhaalt.”

Voor jobs die geen ervaring vereisen, betreedt er in september, na de tweede zit, bovendien een nieuwe lading afgestudeerden de arbeidsmarkt. “Als je nu zeker bent dat je van job wil veranderen, lijkt het me dus beter om nog tijdens de zomer al in actie te schieten. Er is een ruim jobaanbod en je hebt minder tegenstand”, meent Slaets.

Langere sollicitatieprocedure

Een kleine kanttekening behoeft de sollicitatieprocedure op zich. “De doorlooptijd van een sollicitatieproces duurt wel wat langer tijdens de zomermaanden dan tijdens de rest van het jaar. Rekruteerders nemen ook vakantie en met een gelijk of stijgend aantal vacatures in de portfolio durven procedures al eens uit te lopen. Je moet dus iets meer geduld oefenen als sollicitant”, weet Slaets. Tot slot geeft ze nog enkele tips voor een geslaagde sollicitatie:

- Zorg zoals steeds voor een goed en duidelijk cv. Een voorbeeld vind je hier.

- Geef in je motivatiebrief duidelijk aan waarom je geïnteresseerd bent in de job.

- Informeer jezelf voor het interview al over het bedrijf waar je wil werken.

- Spreek over je ‘zachte competenties’, zoals kunnen werken in een team of empathisch vermogen. Het zijn de skills waarmee je geboren bent en die je dus uniek maken.

- Wordt het nog warm deze zomer? Bijt toch even op de tanden en denk aan je eerste indruk. Die maak je maar één keer. Let dus op je voorkomen: laat spaghettibandjes en een korte broek achterwege voor een gesprek.”

