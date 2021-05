Meer dan de helft van de jongeren spaart onvoldoende

Het nationale onderzoek bij 2.045 Belgen, van wie 750 tussen 16 en 30 jaar, vond plaats in maart 2021 en ging na hoe jongeren tegenover hun financiën staan. De bevraging wijst op een sterk corona-effect: maar liefst 61 procent van de jongeren gaf aan financiële moeilijkheden te ervaren ten gevolge van de crisis. Bij één jongere op de vijf gaat het zelfs om zware financiële problemen. Zo’n 34 procent vreest wel eens dat de winkel zijn of haar bankkaart weigert. En wel 57 procent zegt dan weer niet of onvoldoende te kunnen sparen.

Financiële kennis en betrokkenheid

Zelfoverschatting

Dat er werk aan de winkel is, blijkt uit de gemiddelde financiële kennisscore van de bevraagde jongeren. Het gemiddelde over alle leeftijdscategorieën bedraagt 6 op 10, maar bij jongeren daalt die score tot amper 4,5 op 10. De grootste kennislacunes situeren zich op het vlak van beleggen en beleggingsproducten, kredieten, pensioen en pensioensparen, dagelijkse financiële administratie en budgetbeheer. Opvallend is dat de jongeren hun kennisniveau hoger inschatten dan het in werkelijkheid is. Dat leidt volgens Febelfin mogelijk tot een te grote zelfzekerheid en overmoed. Wie over een diploma beschikt, behaalt doorgaans een hoger financieel kennisniveau en mannen doen het algemeen beter dan vrouwen.