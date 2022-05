Meer dan 1 patiënt op 1.000 overlijdt aan een aanval: wat veroorzaakt astma en kan je ervan genezen?

We eten meer zuivel sinds de coronacri­sis: “Melk blijft nog altijd het populair­ste product”

Een scheutje melk in je koffie, een plakje kaas op je boterham of boter om je vlees in te bakken: sinds de coronacrisis is het thuisverbruik van zuivel gemiddeld 7,4% gestegen tegenover 2019. Gemiddeld eet een Belg 4 keer zuivel per dag. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door iVox en GfK in opdracht van VLAM. “Zuivel neemt een belangrijke plaats in onze eetgewoonten in.”

