“Massagetherapie helpt om te vermijden dat er via de spieren problemen ontstaan in het lichaam”: welk soort massage helpt het best tegen welke kwaal?

Waarom voelt het binnen bij dezelfde tempera­tuur kouder aan in de winter dan de zomer?

In de winter doen velen binnen een extra trui aan of kruipen ze gezellig onder een dekentje om het warm te krijgen. In de zomer lopen ze dan weer fluitend in een t-shirt rond. En dat terwijl de thermostaat in beide gevallen 20°C aangeeft. Hoe komt dat? We vroegen het aan onze wetenschapsexpert Martijn Peters.

14 december