Marilon (30) verloor de kilo’s, maar kreeg er een hoop problemen bij: “Had ik die maagverkleining maar nooit gedaan”

GEZOND KILO’S KWIJT. Diëtist ontkracht misverstan­den over voeding: “Ik probeer mensen net méér te laten eten”

Na de eindejaarsfeesten willen we allemaal graag de feestkilo’s terug wegwerken. Maar als we een gezond voedingspatroon willen kweken, moeten we volgens kok en diëtist Michaël Sels stoppen met onszelf beperkingen op te leggen. “De mindermethode werkt niet”, zegt hij. “Door dingen te verbieden, kan je jezelf niet motiveren.” De expert ontkracht hardnekkige misverstanden over voeding.

2 januari