Marijn Devalck (70) laat in zijn portemonnee kijken: “Ooit ben ik enorm veel geld kwijtgespeeld door verjaarde rechtszaak”

Margriet Hermans (66) laat in haar portemon­nee kijken: “Ik had voor 100.000 euro aandelen die plots maar de helft waard bleken te zijn”

11 maart Margriet Hermans (66), zangeres en presentatrice, laat in haar portemonnee én haar ziel kijken. Ze vertelt in onze rubriek Centen en percenten openhartig hoe ze met geld omgaat, welke financiële lessen ze geleerd heeft en waar ze in investeert. “De weinige spaarcenten die mijn man en ik nog hebben, zitten in een mix van aandelen en obligaties.”