Margriet (26) komt amper nog buiten door een onbekende, maar niet zo zeldzame ziekte: ‘Als ik het huis uit ga, draag ik een helm en zonnebril’

De Nederlandse Margriet Shein (26) komt nog maar heel weinig buiten. En als ze een wandelingetje om haar huis maakt, is het met helm, zonnebril en koptelefoon op om prikkels te vermijden. FNS heeft Margriet in zijn greep. Het is een onbekende ziekte, hoewel er in Nederland 85.000 FNS-patiënten zijn. Bij Margriet werd de diagnose dan ook pas na vijf jaar gesteld.

In haar aangepaste appartement zijn op een zonnige middag de gordijnen grotendeels dicht. “Licht is een prikkel”, zegt Margriet Shein (26) daarover. “En hoe minder prikkels er zijn, hoe lager de kans dat ik een aanval krijg.”



Een van de eerste dingen die ze in het interview zegt, is dat het zomaar zou kunnen dat ze tijdens het gesprek wegvalt. “Schrik niet”, waarschuwt ze. “Meestal voel ik het aankomen en kan ik ervoor zorgen dat ik niet lelijk val. Maar anders kun je mijn man roepen, die is in de keuken.”

Kortsluiting

Een heftige uitspraak voor een 26-jarige. Maar Margriet lijdt aan de neurologische ziekte FNS, die gepaard gaat met aanvallen waardoor ze voor korte tijd verlamd raakt. Ze noemt het zelf kortsluiting in haar hersenen. “Door die aanvallen ga ik bijna niet meer alleen naar buiten. Als het gebeurt, zijn omstanders geneigd me in mijn gezicht te slaan om me bij te brengen, en dan zak ik juist nog dieper weg.”

Volledig scherm Hondje Ehna wordt later hulphond, maar moet daarvoor eerst een training volgen. © Sandra Zeilstra

Bij haar voeten ligt Ehna, een golden retriever-pup van net negen weken oud. Als Margriet alleen al naar haar kijkt, lacht ze met haar hele gezicht en gaan haar ogen nog meer stralen. Ehna moet opgeleid worden tot hulphond, zodat ze Margriet kan waarschuwen voor een aanval en haar helpen bij te komen.



“Ik verlang er zo naar om weer alleen naar buiten te kunnen”, omschrijft ze haar wanhoop. “Zelf mijn pakketjes te kunnen verzenden (Margriet maakt op bestelling schilderijen van huisdieren, red.) of een ijsje te gaan eten. Het lijken kleine dingen, maar nu ik ze niet zelf kan, zijn ze zo belangrijk.” Maar zover is het nog niet. Margriet heeft 20.000 euro nodig om Ehna op te laten leiden tot hulphond. Om dat bedrag bij elkaar te krijgen, is ze een crowdfundingsactie gestart.

De onbekende ziekte FNS FNS staat voor Functioneel Neurologische Stoornis. Het is een functioneel probleem van het zenuwstelsel, waarbij de manier waarop de hersenen informatie verwerken en doorgeven aan het lichaam verstoord is. Functionele symptomen kunnen ontstaan na een ongeval, hevige emotie, ziekte – zoals een ernstige griep bijvoorbeeld – na narcose of een operatie zonder diepe narcose, of aansluitend op paniekaanvallen, maar soms is het ook niet duidelijk hoe het begonnen is. Patiënten met FNS kunnen last hebben van zeer uiteenlopende symptomen, zoals verlammingen, verminderd gevoel in de huid, schokkende bewegingen of op epilepsie lijkende aanvallen. Ook tijdelijk minder goed kunnen horen, zien of spreken zijn veel voorkomende klachten. Cijfers Vijftien procent van alle mensen die jaarlijks een neuroloog bezoeken, heeft symptomen van FNS. In Nederland gaat het om 85.000 patiënten, waarvan 3.000 er ernstig aan toe zijn. (Voor België hebben we geen cijfers, red.) Hoewel FNS na migraine de tweede meest voorkomende reden is voor een neurologisch poliklinisch bezoek, zijn er nog steeds veel huisartsen en neurologen die FNS onvoldoende herkennen en daardoor niet juist diagnosticeren en behandelen. “FNS is heel lang gezien als een psychische aandoening en aanstellerij,” meldt de secretaris van stichting FNS (opgericht in 2016), die niet met haar naam in de krant wil, “tot de Schotse neuroloog Jon Stone dit beeld heeft veranderd. Helaas zijn veel behandelaars opgeleid met achterhaalde ideeën over FNS. Ook is er geen diagnosecode voor een behandeling. Fysiotherapeuten moeten trucs uithalen om behandelingen vergoed te krijgen, revalidatiecentra krijgen geen vergoeding en zijn daarom huiverig om FNS te behandelen.”

Margriets lichaam raakte verlamd

Bij Margriet begon alles vijf en een half jaar geleden. Van het een op het andere moment voelde ze hoe haar hele lichaam verlamd raakte. Praten en bewegen lukte niet meer. In haar hoofd nam ze al afscheid van haar ouders. “Ik dacht oprecht dat ik dood ging. Een afschuwelijk moment.” Een maand later volgde een tweede aanval en ging ze hard achteruit. “Ik schaamde me vooral. Wat is er mis met mij? Waarom kan ik zelfs niet meer alleen naar de wc?”



De 20-jarige Margriet was bijna klaar met school en had een druk sociaal leven. Ze maakte bruids- en kindertaarten, leidde een bandje, begeleidde een groep vluchtelingenkinderen en gaf gitaarles. “Ze zeggen dat je van jezelf moet houden zoals je bent, maar wat als je niks meer kan betekenen voor anderen? Wat voor toekomst heb ik als ik alleen maar in bed kan liggen? Van die donkere gedachtes schoten door mijn hoofd.”

Ze bezocht verschillende revalidatiecentra en praatte met een psycholoog, maar bleef aftakelen tot ze alleen nog maar in bed kon liggen en thuiszorg nodig had om zich aan te kleden en tanden te poetsen. “Je beseft niet hoeveel handelingen je moet verrichten om je tanden te poetsen”, vertelt Margriet. Pas toen haar huisarts haar na vijf jaar weer de medische molen in stuurde, kwam een neuroloog met de diagnose FNS.

Aanvallen blijven komen

Hoewel een derde van de FNS-patiënten volledig kan genezen, wist Margriet al snel dat zij niet tot dat deel behoort. “Dan moet je na een paar weken al klachtenvrij zijn. Door fysiotherapie ben ik niet meer afhankelijk van een rolstoel, maar ik blijf aanvallen krijgen. Die zijn eng, hoor. Ik zak weg, maar ik maak het wel mee. Alleen kom ik niet snel uit zo’n aanval.”

Dat Margriet een dierenvriend was, wist ze allang. In huis lopen twee konijnen rond, die haar veel liefde en afleiding bezorgen. Maar niks kan op tegen Ehna; haar naam betekent ‘geliefd’ in het Karen, de taal van haar man die uit Myanmar komt. “Ook al krijg ik het geld voor haar training niet bij elkaar, Ehna brengt nu al zoveel liefde en vreugde in mijn leven. Maar natuurlijk hoop ik dat het lukt. Ehna staat voor mij symbool voor hoop. Hoop op een beter leven, een iets minder afhankelijk leven en een leven waar ik weer meer naar buiten kan.”

