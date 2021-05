Makelaar waarschuwt bij schatting huis van Silvio (40) en Eef (39): “Verkeerd om te denken dat je renovatiekosten zomaar terugverdient bij verkoop”

Hoeveel is jouw woning waard? Onze woonexpert neemt de proef op de som. Deze week bezoekt hij de woning van Eef (39) en Silvio (40) in Maasmechelen, samen met Martina Vandenhende van Lumaro Vastgoed. Het koppel investeerde maar liefst 110.000 euro in de renovatie van hun huis. Maar verdienen ze dat geld ook terug bij een eventuele verkoop?