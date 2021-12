Makelaar schat verkoopprijs van Serge's appartement al na één jaar hoger in: “Als die stijging blijft doorzetten, heb je snel een mooie meerwaarde”

Benieuwd hoeveel je woning waard is? Onze woonexpert Björn Cocquyt neemt de proef op de som. Deze week bezoekt hij met Sofie Andriesen van Via Sofie een appartement in Wommelgem. Toen Serge het vorig jaar kocht, was het net volledig gerenoveerd. Met de ligging in een groene buurt heeft het nog een tweede grote troef. Maar hoe fel beïnvloedden deze pluspunten de prijs na amper één jaar?