Mag je zomaar bomen vellen in je tuin? Expert legt de regels uit: “Impulsief kappen kan je heel veel geld kosten”

Independer Koppel je een pechbij­stands­ver­ze­ke­ring best aan je gewone autoverze­ke­ring?

Wie deze zomer met z’n auto op vakantie trekt, kan maar beter goed verzekerd zijn. Daarom is een pechbijstandsverzekering een echte must. Niet elke autoverzekering voorziet bijstand wanneer je pech hebt. Hoe kan je nakijken of je verzekerd bent? En welke formule sluit je best af? Independer.be weet raad.

12 juli