Mag je werkgever jou verplichten om je te laten vaccineren? Werkexperts leggen uit wat je baas wel en niet van jou mag vragen of eisen

Zo strikt is het keurslijf van een K3'tje: tattoos mogen, roken liever niet (of toch niet in 't zicht)

11 februari “Iedereen die drie shows per dag aankan, is welkom.” De bondigste vacature van de week kwam uit de mond van Gert Verhulst. Maar hoe ziet het leven van de K3’tjes er écht uit? En hoe strak zitten ze in het keurslijf van Studio 100? Van 33 repetitiedagen voor de grote shows, tot 10 halve dagen aan meet & greets: “Het is een fulltime job met heel onregelmatige uren en een hoop weekendwerk, maar privé mogen ze eigenlijk alles”, zegt Anja Van Mensel, CEO van Studio 100.