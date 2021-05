Maandsparen: rente en getrouwheidspremie zo'n zes keer hoger dan op klassieke spaarrekening

SparenMaandsparen is een specifieke soort spaarrekening, met specifieke regels. Spaarders kunnen vaak maar een beperkt bedrag per maand storten, maar daar staat tegenover dat dit soort rekeningen een hoger rendement biedt dan de klassieke spaarboekjes. Is het dan voordelig om zo’n spaarrekening aan te maken? En bij welke bank kan je dan het best aan maandsparen doen? Spaargids.be dook in de cijfers.

KBC was in 2012 de eerste bank in België die het systeem van periodiek sparen invoerde. Op hun Start2Save-rekening kon je maandelijks tot 500 euro sparen via een automatische spaaropdracht. Dat spaarboekje bood toen een basisrente van 1% aan en een getrouwheidspremie van eveneens 1%, een opbrengst waar je als spaarder nu enkel van kan dromen. Ondertussen biedt KBC de rekening niet meer aan, klanten kunnen enkel blijven maandsparen tegen het wettelijk minimum van 0,11%. Die rente is dus hetzelfde als de meeste klassieke spaarboekjes.

Steeds minder aanbod

Bij de andere banken zagen we eenzelfde evolutie. Het rendement voor maandsparen werd er stap per stap teruggebracht tot het wettelijk minimum van 0,01% basisrente plus 0,10% getrouwheidspremie. Dit was onder meer het geval bij Belfius, Deutsche Bank, BNP Paribas Fortis en Fintro. ING stopte pas in maart 2021 met het openen van nieuwe Tempo-rekeningen. Bestaande klanten kunnen wel nog verder doorsparen, maar dan aan het lagere wettelijke minimumrendement van 0,11%.

Het financieel voordeel van periodiek sparen is dus grotendeels weggevallen, omdat de meeste banken op die spaarboekjes nog enkel het wettelijke minimum uitbetalen. Dat heeft als gevolg dat het financieel voordeel om je geld op die spaarboekjes te plaatsen, wegviel, omdat er geen verschil in rendement meer is in vergelijking met de klassieke spaarboekjes. Toch bestaan er nog een aantal rekeningen binnen de maandspaarformule die voordelig zijn, we maakten een lijstje:

Cocoon-rekening (bpost)

Bij de Cocoon-rekening van bpost krijg je een basisrente van 0,40%, plus een getrouwheidspremie van 0,15%. Op jaarbasis krijg je dus 0,55%, dit is nog steeds vijf keer zoveel als op een klassieke spaarrekening die het wettelijk maximum opbrengt. Op deze rekening kan je maandelijks maximaal 500 euro per maand sparen. Deze rekeningen zijn er wel enkel voor klanten jonger dan 40 jaar.

Maandsparen Max (MeDirect).

Het Maandsparen Max van MeDirect biedt een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,65%. Op jaarbasis krijg je dus 0,70%, dit is meer den zes keer zoveel als op een klassieke spaarrekening die het wettelijk maximum van 0,11% opbrengt. Vroeger kon je maximaal 500 euro per maand storten op deze rekening, dit werd recent aangepast naar 5.000 euro per maand. Er is ook geen maandelijks minimum spaarbedrag van toepassing. Dit is dan ook de meest interessante formule. De verschillen lijken misschien niet groot, maar als we een praktisch voorbeeld gebruiken is het voordeel duidelijk.

Stel dat je bijvoorbeeld voor één jaar 5.000 euro op een klassieke spaarrekening plaatst aan 0,11%. Dan zal je 5,50 euro aan interesten ontvangen en heb je op het einde van het jaar in totaal 5.005,50 euro. Indien je hetzelfde doet met de Maandsparen Max-rekening, krijg je 35 euro aan interesten - een verschil van 29,50 euro - en heb je een totaalbedrag van 5.035 euro. Aangezien je nadien ook interesten op deze interesten zal ontvangen, zal het verschil op lange termijn steeds groter worden.

