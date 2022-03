Maak je tuin lenteklaar: deze klussen voer je uit in maart

Neem je terras onder handen

Na een natte winter is je terras aan een grondige poetsbeurt toe. Heb je een terras met keramische tegels? Dan is de klus snel geklaard. Keramische tegels staan erom gekend heel onderhoudsvriendelijk te zijn. Regelmatig dweilen met een milde allesreiniger of wat biologisch schoonmaakazijn volstaat om je terras in topvorm te houden. Gebruik liever geen producten die zeep of olie bevatten. Die kunnen een dof laagje vormen waarin vuilresten zich makkelijk opstapelen.

Een terras uit natuursteen of betontegels vergt wat intensiever poetswerk. Bleekwater of ander grof geschut bovenhalen? Liever niet. Agressieve reinigingsmiddelen maken je terrastegels poreus waardoor vuil zich sneller kan vasthechten én vormen een enorme belasting voor het milieu. Ga dus beter voor een wat ecologischere aanpak. Met een hogedrukreiniger kom je al een heel eind. Stel de waterdruk niet te hoog in en zet de sproeikop op een brede straal om het voegwerk niet te beschadigen. Hardnekkige vlekken pak je aan met een geconcentreerdere waterstraal, al kan je er natuurlijk ook de schuurborstel bijhalen. Met een sopje van warm water en natuurlijke zeep krijg je vetvlekken meestal snel weg. Ook een flinke scheut cola een nacht laten inwerken, zou wonderen doen bij hardnekkige vlekken.

Een houten terras reinig je het best met een schuurborstel en een mengsel van warm water en groene zeep. Schrob het sopje op de planken, laat even intrekken, spoel af met water en herhaal indien nodig. Goed voor het hout, het milieu én je armspieren!

Geef je gazon een facelift

Vanaf maart is het stilaan tijd om met het onderhoud van je gazon te starten. Is het overdag 10 à 15 °C en wordt er geen nachtvorst voorspeld? Dan kan je met een gerust hart aan de conditie van je grasmat werken. Ruim de laatste herfstbladeren en takken op en werk de graskanten bij met een kantensnijder. Een strak afgelijnd gazon oogt meteen een pak frisser! Geef je grasmat een eerste, voorzichtige maaibeurt. Zet de grasmaaier hiervoor op de hoogste stand. Droom je al langer van een robotmaaier die het werk van je overneemt? Bekijk de Gardena robotmaaier (nu 729 euro i.p.v. 879 euro) in HLN Shop

Maak komaf met mos

Maart is meteen ook de ideale periode om mos aan te pakken. Mos woekert en verovert zo al snel je mooie grastapijt. Vernevel een biologische mosbestrijder met een directe werking over je gazon. Na 24 uur kan je al verticuteren en zo het dode mos uit je grasmat verwijderen. Verticuteren kan met een verticuteerhark, maar als je een groot stuk gras hebt is een verticuteermachine geen overbodige luxe! Schrik niet van je kale grasmat. Verticuteren is best een drastische ingreep, maar doet wonderen voor je gazon. Gras herstelt zich doorgaans snel. Strooi na het verticuteren een aangepaste meststof om je gazon een extra boost te geven en zaai kale plekken in. Zo groeien de graszoden mooi dicht en krijgt je gazon een gezonde groene kleur.

Haal de snoeischaar boven

Eens de vrieskou voorbij is kunnen de meeste vaste planten en siergrassen een snoeibeurt gebruiken. Rozen, vlinderstruiken, clematis, klimop en pluimhortensia’s, maar ook beukenhagen en haagliguster kunnen nu al ingekort worden. Knip oude takken weg en laat de meer vitale delen staan. Regelmatig snoeien versterkt je planten en zorgt ervoor dat ze straks weer mooier groeien. Haal ook je schoffel weer boven, want vanaf maart steekt onkruid opnieuw de kop op. Verwijder onkruid altijd met de wortel. Hoe grondiger je nu wiedt, hoe minder werk je in de zomer zal hebben.

Zorg voor gezelligheid

Niets heerlijker dan genieten van de eerste lentezon. Maak je tuinmeubelen schoon, zet je loungestel buiten… en denk na over je tuindromen. Staat een nieuwe set terrasmeubelen op je verlanglijst? Helaas zijn lange leveringstijden nog niet voorbij. Stel je bestelling dus niet te lang uit! Kan je tuin extra verlichting gebruiken? Het leggen van elektriciteitskabels vergt behoorlijk wat spitwerken. Een omgewoelde tuin heb je liever nu dan wanneer het volop zomert. Slimme handige Harry’s maken dus in maart al werk van hun verlichtingsplannen. Wie iets minder handig is, kan aan de slag met tuinlampen op zonne-energie. Je installeert ze makkelijk waar je maar wil én hoeft je geen zorgen te maken over een hoge energiefactuur. Solarlampen kregen de laatste jaren trouwens een flinke stijlupgrade waardoor ze niet hoeven onderdoen voor elektrische tuinverlichting.

Eigen wellness

Voor een zwembad is het nu echt te laat, maar misschien is een hot tub iets voor jou? Een houten exemplaar tovert een instant vakantiegevoel in je tuin. Een opblaasbare jacuzzi oogt iets minder stijlvol, maar is minstens even gezellig én flink wat goedkoper.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.