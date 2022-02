Luxe in hartje Mechelen: "De aannemers zullen ongetwijfeld gevloekt hebben toen ik mijn been stijf hield”

Elke week bezoekt onze woonexpert Björn Cocquyt een bijzonder huis. In de schaduw van de Sint-Romboutskathedraal richtten Anneke Crauwels (32) en Filip Alaerts (34) een dakappartement in waar een modern interieur geïntegreerd is onder een historisch dakgebinte. Op de terrassen kun je de toren bijna aanraken.