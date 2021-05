Lukt het u niet om te sparen? Deze tips kunnen helpen

Hier en nu geld uitgeven is veel gemakkelijker dan sparen voor een onbekende toekomst. Die toekomst blijft een abstract begrip voor ons brein, want hoe die er zal uitzien, daar hebben we het raden naar. En wat is ‘later’ precies? Over enkele jaren of na ons pensioen? Hoeveel willen we sparen? Op welke manier? Daarom is het belangrijk om het begrip ‘later’ te definiëren. Zo heeft u een basisidee voor uw spaarplan.

Hoe concreter u ‘later’ maakt, hoe simpeler het wordt om uw spaardoel te bereiken. Een onzeker toekomstbeeld kan u bang maken om foute beslissingen te nemen en dan voelt het makkelijker aan om geen keuze te maken. Niet sparen is natuurlijk ook een beslissing, met werkelijke gevolgen, ook al voelt het zo niet aan.

Budget voor ‘nu’ én voor ‘later’

We kunnen er niet omheen, maar een onmiddellijke beloning zien we het liefst. Verleidingen om ons heen zorgen ervoor dat het moeilijker is om geld opzij te zetten. Het gevoel ‘er iets voor op te moeten geven’, willen we niet. Zelfs al haalt u daar later voordeel uit. U geeft liever vandaag 50 euro uit dan er later 100 euro voor terug te krijgen. De korte termijn wint het vaak van ons doorzettingsvermogen en dat beïnvloedt ons spaargedrag. En moet u genieten van het leven hier en nu? Jazeker. Door een budget op te stellen voor ‘nu’ en ‘later’ kunt u hierin een juiste balans vinden. Zo kunt u nu leuke dingen doen (zoals een etentje of een cinemabezoek), maar tegelijk spaargeld opbouwen.

Spaar voor grotere doelen

Sparen hoeft niet in de weg te staan van de leuke dingen en draagt bij aan een gebalanceerd uitgavenpatroon. Sparen is net een bijzonder soort ‘uitgeven’. U geeft het namelijk uit aan u toekomstige zelf. Wat een nadeel kan lijken op dat moment, kan later ook een mooi voordeel zijn. Als u vandaag moet kiezen tussen uw huidige zelf of toekomstige zelf, wie wordt het dan?

Door sparen kan u grotere doelen bereiken. Bedragen die u nu uitgeeft zijn waarschijnlijk niet bijzonder groot en kan u vaak in één keer betalen. Maar wat als u over enkele jaren een grotere investering doet? Als u gespaard heeft, zijn dat soort uitgaven wel te doen.

Laat optimisme even achterwege

We putten onze kracht uit optimisme. Toch is dat niet altijd zo handig wanneer het geld betreft. We denken al snel dat we later meer geld zullen verdienen, minder zullen uitgeven en meer zullen sparen. Dat zijn redenen waarmee u sparen alleen maar op de lange baan schuift. Met de gedachte dat we later meer kunnen sparen, stellen we het opmaken van een nieuw spaarplan liever uit. Waarom zouden we nu een onaangename taak doen als het later gemakkelijker kan? Pak dat uitstelgedrag aan met een spaarplan waarbij u meteen een deel van uw loon doorstort naar een spaarrekening. Optimisme en een positief beeld over de toekomst kan ook gevaarlijk zijn, als u in realiteit op dat moment voor andere uitdagingen komt te staan.

