Daar zijn de verkoudhe­den weer: “Een gezonde levens­stijl beschermt je, maar er is nóg een doeltref­fen­de remedie”

Is het jou ook al opgevallen dat heel wat mensen opnieuw beginnen te niezen en snotteren? Het lijkt wel of de opkomende koude ermee te maken heeft, maar is dat wel zo? En wat kan je er het best tegen doen? Onze wetenschapsexpert Martijn Peters zocht uit of verkoudheden écht iets met temperatuur te maken hebben, en wat je kan doen om ervan gespaard te blijven. “Een verkoudheid kan veroorzaakt worden door zo’n 200 virussen.”

17 september