Luc (56) zoekt zijn biologische ouders via DNA-onderzoek: hoe gaat dat precies in zijn werk? Onze journaliste zocht het uit

LEVENSVER­HAAL. Jean-Jac­ques Cassiman (79) overleden: dankzij zijn DNA-onderzoek werden tal van cold cases opgelost

Jean-Jacques Cassiman is niet meer. De charismatische geneticus heeft op 79-jarige leeftijd de strijd tegen kanker verloren. Cassiman was één van de grondleggers van het forensisch DNA-onderzoek in ons land. Hij analyseerde DNA-stalen in het onderzoek naar de Bende van Nijvel en bewees dat seriemoordenaar András Pándy een kind had met één van diens dochters.

25 augustus