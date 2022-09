Loopband of hometrainer kopen voor thuis? Dit is de beste keuze voor jouw situatie

HLN ShopZin om te sporten, maar schrikt het koude, vaak natte herfstweer je af? Zie je een abonnement voor de fitness ook niet meteen zitten? Dan is de aankoop van een fitnesstoestel voor thuis mogelijk iets voor je. Een hele thuisfitness installeren is financieel en praktisch vaak niet doenbaar. Wil je je daarom beperken tot één toestel, maar weet je niet precies het welke? HLN Shop zet de voor- en nadelen van de twee populairste toestellen, de hometrainer en de loopband, op een rij.

1. Het interieurargument

Is ruimte - of juist het gebrek daaraan - een punt dat sterk doorweegt? Dan kom je snel uit bij een hometrainer. Dit prototype van de thuisfitnesstoestellen eist het minste plek op. Naast de sofa voor tv, in je slaapkamer, in de bureauruimte, in de veranda,… De kans is groot dat je hem nog wel ergens kan inpassen.

Gezien zijn omvang heeft de loopband meer ruimte nodig; een aparte kamer is ideaal, maar een vrije hoek in de garage of op zolder kan ook perfect.

Interesse? HLN Shop biedt nu een hometrainer en loopband aan met een flinke korting.

2. De gezondheidsvoordelen

Kijken we naar de gezondheidsvoordelen, dan hangt het er van af wat je met het fitnesstoestel juist hoopt te bereiken. Wil je voornamelijk afvallen en calorieën verbranden? Dan is een loopband het voordeligst.

In vergelijking met andere cardiotoestellen, waaronder de loopband, verbrand je met een hometrainer het minste calorieën. De reden hiervoor is dat je enkel je benen laat zwoegen. In eerste plaats je bovenbeenspieren, maar ook je kuiten, hamstrings en bilspieren, terwijl je armen en de rest van je lichaam voornamelijk in rusttoestand verkeren.

Een loopband neemt meer spiergroepen onder handen. Je beenspieren krijgen net als op de hometrainer het meeste aandacht, maar je gebruikt tijdens het lopen eveneens je buikspieren en rugspieren om de stappen op de vangen en je lichaam recht te houden. Doordat je bovenlichaam heen en weer beweegt wanneer je loopt, spreek je ook je rug- en schuine buikspieren aan.

Sport je graag met muziek op de achtergrond? Bekijk onze in-ear bluetooth oortjes.

3. Blessuregevoeligheid

Het feit dat je meer beroep doet op je spieren op een loopband, heeft ook één belangrijk nadeel: je belast ze meer. Het volledige gewicht van je lichaam komt immers, telkens je een voet neerzet, op de spieren en gewrichten van dat been terecht, wat het risico op blessures verhoogt.

Op een hometrainer is deze impact veel lager. Moet je voorzichtig zijn met je knieën of enkels? Dan is een hometrainer een betere manier om je spieren te versterken zonder ergens schade te berokkenen.

Dat maakt een hometrainer dus ideaal voor beginners, of voor wie revalideert. Je bent er meteen mee vertrokken, zonder dat je bijzondere kennis of voortraining nodig hebt. Wil je op termijn toch extra uitdaging, kan je rechtkomen uit het zadel voor een spinningsessie. Zo heb je alsnog de mogelijkheid om wat meer variatie in je training te brengen.

4. Jouw persoonlijke smaak

De knoop doorhakken kan nog simpeler zijn als je al weet welke activiteit je het liefste doet en het langste volhoudt. Misschien vind jij joggen wel doodsaai en waan je je Wout Van Aert of Remco Evenepoel zodra je op een zadel zit. Of vind je zo’n loopband in huis net ideaal om dagelijks aan je 10.000 stappen te geraken.

Op zoek naar meer sportmogelijkheden? Bekijk hier het volledige sportaanbod in de HLN Shop.

Lees ook:

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.