Loon is prioriteit voor 1 op de 5 werknemers: zo krijg je een salaris dat je gelukkig maakt

“De resultaten van onze enquête moet je op de juiste manier interpreteren”, nuanceert Van Houtven. “21,3% van de Belgische werknemers zet loon op één, gevolgd door jobinhoud (19,6%), werkzekerheid (16,3%) en erkenning op het werk (12,9%). Maar dat wil niet zeggen dat Belgen zich blindstaren op hun salaris. Alles hangt namelijk samen: hoe tevreden je bent met je verdienste wordt meebepaald door de andere aspecten.”

Verwacht loon naar werken

Vind je dat je te weinig verdient? Dan moet je je in de eerste plaats afvragen hoe dat precies komt. “Misschien ben je sterk gegroeid in je functie en neem je meer taken op dan bij je laatste loonaanpassing. Dan is opslag op zijn plaats als een soort correctie van je salaris, zodat je nog steeds loon naar werken krijgt. Je kan dat gerust aankaarten bij je werkgever, met een oplijsting van de extra verantwoordelijkheden die je naar je toe hebt getrokken. Heb je daarentegen gewoon je werk goed gedaan, dan is opslag vragen niet echt aan de orde. Je wordt immers betaald om je werk goed te doen.”

Let op voor een gouden kooi

Als je takenpakket al jaren hetzelfde is, is de kans groot dat de bron van je ontevredenheid eigenlijk ergens anders ligt. “Het mentale effect van een loonsverhoging duurt maar kort”, weet de HR consultant. “Je zou dus even een boost krijgen, maar als je eigenlijk al betaald werd naar werken ben je binnen de kortste keren weer bij af. Je riskeert zelfs in een gouden kooi terecht te komen. Op den duur verdien je zo veel dat je niet meer van werk durft te veranderen, maar ben je toch ongelukkig omdat de jobinhoud niet meer je ding is, omdat je erkenning mist of je werk-privébalans zoek is.”

In plaats van extra loon te vragen in zo’n situatie, raadt Van Houtven aan om andere mogelijkheden te onderzoeken: “Kan je eventueel een opleiding volgen om bijkomende of andere taken op jou te nemen? Mis je feedback van je leidinggevende en kan het helpen om hier meer op in te zetten? Of misschien wil je net meer autonomie krijgen op het werk? Al die zaken wegen zwaarder op je motivatie dan je zou vermoeden.”

Informeer je

Zitten al die zaken snor, maar blijft het cijfer dat maandelijks op je rekening verschijnt je storen? “Ga eens op onderzoek uit en probeer uit te zoeken hoeveel andere mensen in een soortgelijke functie verdienen. Collega’s, kennissen en websites als jobat.be kunnen een indicatie geven. Maar let wel op dat je geen appelen met peren gaat vergelijken. Het is normaal dat je als IT’er bij een kleine zelfstandige op den buiten minder verdient dan als IT’er bij een internationaal bedrijf hartje Brussel. Bekijk dus het hele plaatje, inclusief zaken als werkdruk, files, flexibele werkuren én zaken als extralegale voordelen. Daarna kan je je conclusies trekken. Wees niet bang om eventueel aan je werkgever te vragen op basis van welke gegevens hij of zij weet dat het loon in lijn ligt met de markt.”

Zeker schoolverlaters wil Van Houtven op het hart drukken om research te doen: “Solliciteer bij zo veel mogelijk bedrijven, zodat je verschillende loonpakketten kan vergelijken. Maar kijk ook naar de werksfeer, toekomstperspectieven en de verwachtingen van de werkgever. Weet dat je een bepaald salaris meestal met een reden krijgt.”

