Lise (27) kreeg vlak na haar bevalling te horen dat ze borstkanker had: “Lune was 16 dagen toen ik voor de eerste keer chemo kreeg”

Foodhack “Leg een te koud ei nooit zomaar in kokend water": hoe maak je een perfect gekookt eitje klaar?

Wie niet kan koken, zegt vaak dat hij “amper een gekookt eitje kan klaarmaken”. Al is het zelfs voor wie wel kan koken niet altijd evident. De ene keer krijg je een te lopend resultaat, de andere keer ziet je eidooier groen na het koken of barst het ei al in de pot. Hoe krijg je dat perfect gekookt eitje dan op tafel? En eet je het ei nog op als het eigeel groen kleurt tijdens het koken?

