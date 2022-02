“Liefdesverslaafden denken continu maar aan één ding: het object van hun liefde”: expert vertelt over ongezonde liefde en hoe je ‘gezond’ leert liefhebben

Goed Gevoel 2 experts over hoe je tevreden wordt met minder: “Tegenwoor­dig is zowat alles te koop, dus we vinden ongelukkig zijn geen optie”

Onder het motto ‘the sky is no longer the limit’ kan tegenwoordig alles. Maar meer maakt duidelijk niet gelukkiger. Steeds meer mensen in onze samenleving kampen met depressies. Gedragstherapeut Erik Franck en expert consumentengedrag Malaika Brengman leggen uit hoe dat komt. “Op social media zie je het perfecte plaatje, terwijl in de echte wereld mislukkingen meer voorkomen.” Met 8 tips leggen ze uit hoe we gelukkiger kunnen worden met minder. “Wandelen in de buitenlucht is een ideale manier om de drang naar meer om te buigen naar ‘het is oké zo’.”

27 januari