“Lichttherapie helpt in driekwart van de gevallen tegen winterdepressie”: experts testen 5 lampen die daglicht imiteren

Van therapieën met drugs tot advies op basis van je DNA: deze gezond­heids­trends zien we in 2021 volgens trendwat­cher Herman Konings

19 januari Covid-19 is niet alleen een immense medische uitdaging. Het werkt ook als een vergrootglas om naar onze eigen gezondheid te kijken. En daar zijn een reeks nieuwe trends uit voortgevloeid, zegt trendwatcher Herman Konings. Hij voorspelt dat we massaal aan clean eating doen, veel sneller naar de psycholoog stappen, dat we luisteren naar persoonlijk advies op basis van ons DNA, en nog zo veel meer. “Een healthy lichaam is superbelangrijk, en we beseffen dat we dat zelf in de hand hebben.”