Levi (41) kocht een villa op Ibiza: “Traditionele bouwstijl en zicht op zee: het perfecte plaatje”

Energie Energie besparen wanneer je weg bent? Deze tips maken het verschil

6 augustus Een zwoele zomer lijkt er ter plaatse niet meer in te zitten, en daarom verruilen heel wat Belgen dit jaar de staycation voor een reisje richting zon. Voor je halsoverkop vertrekt, denk je echter best nog even aan je energiefactuur. Want met enkele simpele ingrepen, kan je ook tijdens je afwezigheid al snel een pak energie besparen. Deze tips van Mijnenergie.be maken dat je je op je bestemming gerust een extra ijsje kan permitteren.