Levert de duurste zonnecrème de beste bescherming? Dermatologen geven advies: “Sommige mutualiteiten betalen producten deels terug”

Wat zijn de meest voorkomen­de kankers en hoe kan je ze herkennen? 5 specialis­ten geven uitleg

6 juli Volgens Stichting Kankerregister zijn er in 2020 zes procent minder kankerdiagnoses vastgesteld dan in 2019. Naar schatting zouden er 4.000 ontbrekende diagnoses zijn. Of het nu borst-, long- of prostaatkanker is: volgens specialisten is het bijzonder belangrijk dat een eventuele kankerdiagnose in een zo vroeg mogelijk stadium gesteld wordt. Vijf gezondheidsexperts belichten de zes meest voorkomende kankers in ons land en vertellen hoe je ze kan herkennen.